قصف أوكراني على دونيتسك بـ5 صواريخ

قصفت القوات الأوكرانية بـ5 صواريخ منطقة بتروفسكي في دونيتسك جنوب شرق البلاد، التي أعلنت «موسكو» على إثر استفتاء في 2022، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» بالإضافة إلى 3 منطق أخرى «دونيتسك-لوجانسك-زابوريجيا».

مقتل شخص جراء قصف أوكراني لـ«خيرسون»

وفي قت سابق من اليوم، لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة نتيجة قصف القوات الأوكرانية، لقرية فيليكي كوباني في خيرسون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

وفي بيلجورود، جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا قال حاكم المقاطعة الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف،عبر «تليجرام»، إن الجيش الأوكراني أطلق خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 30 قذيفة، فيما دمرت الدفاعات الجوية، مسيرتين أوكرانيتين، مشيرا إلى، تضرر منزل واحد.

من جانبها، أعلنت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الأجهزة الخاصة الروسية اعتقلت مشتبهاً به في مدينة تشيليابينسك بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي.

الناتو: الوضع على الأرض في الأزمة الأوكرانية معقد

وفي وقت سابق، اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، بأن الوضع على الأرض في الأزمة الأوكرانية معقد، مضيفا قبل بدء اجتماع مشترك في بروكسل مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، أنه يريد مناقشة الوضع مع الوزراء الأوروبيين

وأضاف ستولتنبرج، أن بعد الحوادث التي وقعت في «السيل الشمالي»، وخط أنابيب الغاز بالتيك كونيكتو، عزز حلف «الناتو» حماية البنية التحتية ووجوده في بحر البلطيق وبحر الشمال.