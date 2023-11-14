عرض فيلم «Gol De Plata» في سينما «زاوية» مجانا للجمهور اليوم

تواصل سينما «زاوية» في وسط البلد عروض أسبوع الأفلام الأيبيروأمريكية على شاشتها، ويعرض في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم فيلم «Gol De Plata» أو «الهدف الفضي» من جواتيمالا، وهو من تأليف وإخراج كينيث مولر، والعرض مفتوح مجاني للحضور.

قصة فيلم «Gol De Plata» مستوحاة من حياة أسطورة كرة القدم الجواتيمالي، المهاجم خوان كارلوس بلاتا، ويعرض هذا الفيلم طفولة خوان كارلوس بلاتا، مسلطًا الضوء على اللحظة التاريخية، عندما سجل بلاتا في 5 من فبراير 1998 هدفًا لصالح المنتخب الجواتيمالي محققًا التعادل 1-1 مع البرازيل في الكأس الذهبية.

ويعد خوان كارلوس بلاتا اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الجواتيمالي، كما أنه ثاني أفضل هداف في تاريخ جواتيمالا.

تفاصيل عروض أسبوع الأفلام الأيبيروأمريكية في سينما زاوية

وتستمر عروض أسبوع الأفلام الأيبيروأمريكية في سينما زاوية حتى يوم 18 نوفمبر الجاري، ويعد أسبوع الأفلام الأيبيروأمريكية حدث ثقافي سنوي يجمع عشاق السينما والثقافة الأيبيروأمريكية كل عام، وتشارك هذا العام 13 دولة أيبرو أمريكية، هي: بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، أسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان وأوروجواي.