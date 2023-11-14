ٍأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.. استقرار بعد تراجع

استقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة بدون مصنعية، بعد التراجع الملحوظ في تعاملات اليوم وصلت قيمته 10 جنهيات بالنسبة لعيار 21، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 2640 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات المسائية 3017 جنيها.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 2263 جنيها.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف التعاملات 1760 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 1509 جنيهات.

سعر جنيه الذهب

- سجل سعر جنيه الذهب 21 ألفا و120 جنيها.

- الأونصة سجلت 93 ألفا و833 جنيها.