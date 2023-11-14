آخر موعد لسير الميكروباص على الطريق الدائري.. توفير وسيلة صديقة للبيئة

تُنفذ وزارة النقل مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري حاليا، ليكون بمثابة وسيلة نقل جماعية صديقة للبيئة، وتأتي في إطار توجهات الدولة للتوسع في مثل هذه الوسائل، إذ جارٍ تجهيز المحطات وفق المواصفات والمعايير العالمية، بأيادٍ مصرية خالصة، وبدأت تظهر بوادرها في محطة السلام التي انتهت تماما من كل الأعمال سواء الخاصة بالإنشاءات أو الجوانب الفنية.

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على إنشاء مواقف عند محطات الأتوبيس الترددي للملاكي والميكروباص أسفل الطريق الدائري، لخلق مسار جيد لسير الميكروباص، وفق ما رواه اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، لـ«الوطن»، موضحا أنه سيتم تشغيل 100 أتوبيس في المرحلة الأولى خلال 36 محطة، وتبلغ تكلفة المشروع 9.5 مليار جنيه.

مشروع الأتوبيس الترددي

ومن المقرر، أن ينتهي تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، في النصف الثاني من عام 2024، وبذلك توفر وزارة النقل وسيلة نقل حضارية صديقة للبيئة، ويعمل الميكروباص في مسار أسفل الطريق الدائري مُحدد بشكل جيد، ومواقف يجاري تنفيذها.

تشتمل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي على 100 أتوبيس صناعة مصرية بنسبة 100%، ويوجد أربع شركات مصرية لصناعة الأتوبيسات الكهربائية وتعزيز المنتج المحلي، وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم وتعزيز صناعة النقل في مصر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار وزير النقل، إلى أن مشروع الأتوبيس الترددي يمتد على طول الطريق الدائري كاملاً، والذي يبلغ طوله 110 كيلومترات، وانتهت الوزارة من أعمال تطوير المرحلة الأولى منه، حرصت وزارة النقل، على تنفيذ كل ما يخدم مشروع الأتوبيس الترددي، حيث وفرت 3 محطات لشحنه، في القاهرة الجديدة وفي تقاطع طريق الفيوم ومنطقة الخصوص.

الطريق الدائري

تشتمل المرحلة الأولى أيضاً من مشروع الأتوبيس الترددي تشمل 36 محطة، منها محطة السلام، وجرى اختيار المحطات في مناطق كثيفة السكان كالخصوص والمرج وبشتيل.