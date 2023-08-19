حملة لرفع الإشغالات بشوارع وميادين المنصورة

شنت رئاسة حي شرق المنصورة حملة مكبرة في نطاق الحي بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، لرفع الإشغالات في عدد من الشوارع والميادين بالتنسيق مع المحافظة ومع شرطة المرافق بالدقهلية.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمنصورة

قال الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، إنه تم شن حملة مكبرة على عدد من الشوارع والميادين الرئيسية لرفع الإشغالات وإزالة كل المعوقات التي تعيق حركة السير والمرور وتم التنسيق مع محافظة الدقهلية وشرطة المرافق، واستهدفت الحملة شارع الدراسات وشارع الجيش ومنطقة قولونجيل وعدد من المطاعم والمقاهي في نطاقي الحي بالمدينة، وأسفرت عن الحملة إزالة أكثر من 25 حالة وإخلاء الباعة الجائلين لضرورة الحفاظ على مظهر المدينة الجمالي وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

ضرورة الاهتمام اليومي بالعمل على رفع الإشغالات بالمنصورة

وتابع رئيس حي شرق المنصورة، أنه تم رفع أكثر من 18 كرسيًا موجودًا أمام المقاهي وطاولات تعيق حركة السير، لأنه نوع من أنواع التعدي على حرمة الطريق وهي من أملاك الدولة وليست ملك المكان، موجهًا بضرورة الاهتمام اليومي بالعمل على رفع الإشغالات بكل الشوارع والقيام بحملات دورية ومفاجئة لإزالة أي إشغالات للمحلات والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين والتصدى لأي مخالفات غير قانونية في الشارع أو معوقات لحركة سير المواطنين والسيارات والحركة المرورية فى الشوارع الجانبية.