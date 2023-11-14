مسؤول فلسطيني: مَن يتحدثون عن حقوق الإنسان تخلوا عن غزة

قال فخري أبو دياب، عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطلق تصريحات متطرفة لجس نبض المنطقة وزعمائها والعالم، كي تبني استراتيجيتها على ردود الفعل العربية والدولية، مشددًا على أنّ ما يحدث في غزة حياة أو موت للفلسطينيين.

سياسة الأرض المحروقة

وأضاف أبو دياب، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ما يجري من مسح مدن فلسطينية وغزة على وجه الخصوص يمهد لإيجاد مساحات مسطحة وفارغة ومحروقة دون وجود أي بشر أو مقومات حياة من أجل إقامة مراكز عسكرية بها.

وتابع عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية: «مَن يتحدثون عن حقوق الإنسان تخلوا عن غزة، ونطالب الجميع بالضغط لإنهاء الأزمة، ونعمل عبر اللجنة على فضح ما يحدث في غزة على مستوى العالم، ونتشبث بأرضنا في فلسطين، ونجحنا في تأجيل وتجميد كثير من مشاريع التهويد والاستيطان».