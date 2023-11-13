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أسعار الذهب بمحلات الصاغة في ختام تعاملات اليوم الاثنين

كتب:

مريم حنفي
11:09 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين، داخل كافة محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية، حيث تشهد الأسعار تذبذباً ملحوظاً مقارنةً بأسعار منتصف التعاملات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً داخل محلات الصاغة 2650 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 3028 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام تعاملات اليوم الاثنين إلي 2271 جنيها. 

أسعار الذهب في مصر 

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين 1509 جنيها. 

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلي 1772 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب 

- وعن سعر جنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين داخل كافة محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية بلغ 21200 جنيها. 

سعر الاونصة 

- وبالنسبة لسعر الاونصة في ختام التعاملات سجلت 93833 جنيها. 

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