افتتاح أول معمل لاختبارات مواد البناء بجنوب سيناء

افتتح محافظ جنوب سيناء معامل اختبارات لمواد البناء بطور سيناء، للتأكد من جودة مواد البناء بالمحافظة، خاصة أن المحافظة تشهد طفرة تنموية عمرانية غير مسبوقة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، في بيان صحفي، إن إقامة معامل اختبارات لمواد البناء بالمحافظة يعد إنجازًا في مجال العمارة والبناء على أرض جنوب سيناء، لكونه يعمل على توفير الوقت والجهد للتأكد من جودة التربة التي سيجري البناء عليها، إضافة إلى التأكد من جودة مواد البناء، مما يسهم في تلافي حدوث شروخ وتصدعات في الأبنية، وضمان جودة مقاييس ومعايير الأمن والسلامة لكافة المنشآت، إضافة إلى زيادة العمر الافتراضي لها، كما يتيح للمسؤولين بمديرية الإسكان متابعة المواقع الإنشائية، ومراجعة أعمال المقاولين.

جاء هذا خلال افتتاح معمل اختبارات مواد البناء وضبط الجودة للمشاريع الهندسية المقام بمديرية الإسكان بمدينة طور سيناء بحضور الدكتورة إيناس حافظ، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعيب، السكرتير المساعد، واللواء بدر حسني، مدير مديرية الإسكان، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء.

المواصفات الفنية للمعامل

وأشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء المعمل بمقاييس عالمية على أعلى مستوى فهو يضم 4 أقسام هى «الخرسانة واختبارات التربة واختبارات الطرق ومعمل كيمياء».

ووصلت تكلفة الإنشاء 2 مليون جنيه، مؤكدًا أنه جرى تزويده بأجهزة ومعدات متطورة في مجال الفحص الفني لمواد البناء، ليسهل أعمال التفتيش الفني على تنفيذ المشروعات، ومراقبة ومتابعة مدى مطابقة هذه الإنشاءات للمواصفات الفنية والأصول الهندسية السليمة، خاصة أن المحافظة تشهد طفرة تنموية عمرانية غير مسبوقة.

وأكد المحافظ أن المعمل تحت إشراف كلية الهندسة التابعة لجامعة السويس بناءً على البروتوكول الموقع مع الجامعة، والتي تنص على تولي الجامعة اعتماد نتيجة الاختبارات، وتدريب المسؤولين عن المعمل لإعداد كوادر فنية بمديرية الإسكان في هذا المجال.

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه للعاملين بالمعمل، مؤكدًا ضرورة تنظيم دورات تدريبية بشكل دوري، للتنمية المهنية للعاملين في المعمل.

ومن جانبه، قال اللواء بدر حسني، مدير مديرية الإسكان، إن المعمل معد ومجهز لإجراء اختبارات تحميل المنشآت، والاختبارات القياسية على كل مواد البناء ومواد العزل، وتصميم واختيار الخلطات الخرسانية خلال صبها وتحديد نسب مكوناتها التي تحقق مقاومة ضغط مميزة، وتحديد مدي كفاءتها، واختبار جودة أجزاء المنشآت القائمة.

وأكد مدير مديرية الإسكان أن الفريق الفني المنوط بالعمل داخل المعمل لديه القدرة على تقديم الدعم الفني، والمشورة الفنية لترميم وإصلاح ومعالجة المنشآت القائمة عند تعرضها للتحلل، أو التآكل، أو التلف، أو الانهيار، وإجراء اختبارات تحميل المنشآت.