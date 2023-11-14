أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية.. «اعرف عيار24 بكام؟»

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء14-11-2023 تطورات جديدة خلال التعاملات المسائية، وتشهد الأسعار حالة من التراجع في التعاملات المسائية بحسب الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة بلغت قيمتها 15 جنيهًا في سعر جرام الذهب عيار21.

سعر جرام الذهب عيار24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك عند مستوى3063 جنيهًا للجرام بالنسبة للشراء، محققًا نسبة تراجع بلغت بلغت 12 جنيهًا مقارنة بأسعار منتصف التعاملات استقرت عند 3075 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء14-11-2023 نحو 2660 جنيهًا للبيع في الصاغة، يضاف إليه سعر الضريبة والمصنعية مقارنة بأسعار بداية التعاملات بلغ قيمتها نحو 2675 جنيهات محققًا نسبة تراجع بلغت 15 جنيهًا.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

«الوطن» تنشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء14-11-2023 في التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، وهي كالتالي:

سعر الذهب عيار 18

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2297 جنيها للشراء بقيمة تراجع بلغت، 4 جنيهات عن منتصف التعاملات استقر عند 2293 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1787 للشراء جنيها، وتراجع بقيمة 4 جنيهات أيضًا عن منتصف التعاملات إذ سجل 1783 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وشهد الجنيه الذهب صعودًا محدودًا وسجل نحو 21 ألفًا و440 جنيها، مقارنة بمنتصف التعاملات سجل 21 ألفًا و400 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجلت الأونصة نحو 1966 دولارًا.