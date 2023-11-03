«ممشى النيل السياحي ببني سويف».. مقصد العائلات في العطلات الأسبوعية

شملت أعمال التطوير خلال السنوات الأخيرة كورنيش النيل في بني سويف، ما جعله ملاذًا لغالبية أهالي المحافظة، وبخاصة في أيام العُطلات، حيث يُقدم الأهالي على الاستمتاع بالجو الرائع ورؤية النيل من أقرب مكان له في المحافظة، كذلك الألعاب التي وفرتها إدارة الكورنيش، في ظل مجانية الدخول لكافة المواطنين.

الممشى السياحي في بني سويف مزار للأجانب

ويُعد كورنيش النيل في مدينة بني سويف، أحد أهم المزارات السياحية في المحافظة، حيث يُقبل السائحون على زيارته والاستمتاع بالجو الرائع وبخاصة البواخر والسفن النيلية المارة بالنيل في بني سويف، من القاهرة إلى الأقصر، كذلك رحلات اليوم الواحد التي تنظمها إدارة السياحة بالمحافظة.

تطوير الممشى السياحي بكورنيش النيل في بني سويف

وشهد الممشى السياحي Water walk في مدينة بني سويف أعمال تطوير بطول 1500 متر، بلغت تكلفتها قرابة 200 مليون جنيه، ليصبح المقصد الرئيسي لجميع أهالي المحافظة، وخاصة في فترات الليل.

إقبال أهالي بني سويف على الممشى السياحي في فترة الُعطلات

ويحظى الممشى السياحي في مدينة بني سويف بإقبال كبير من أهالي المحافظة خلال أيام العُطلات الرسمية، حيث تتوجه الأسر إليه للاستمتاع بجمال الطبيعة، في ظل توفير إدارة الممشى لعدد من ألعاب الأطفال أو الألعاب المائية للمواطنين، في ظل قرب افتتاح عدد من المطاعم والكافيهات، وتواجد جراح للسيارات.

خروج من عناء المذاكرة

وقال حسين مصطفى، أحد المواطنين، إنه اعتاد التنزه مع أسرته على الممشى السياحي يوم الجمعة من كل أسبوع للاستمتاع بالجو الرائع، إلا أنه وفي الفترة الأخيرة لاحظنا اهتماما كبيرا من إدارة الكورنيش، والتزام كبير بالنظافة وتواجد أفراد الأمن.

وأضاف: «نحتاج من وقت لأخر لتغيير جو وإراحة أبنائنا من عناء المذاكرة والمدارس، وأفضل مكان لنا على قدر استطاعتنا هو كورنيش النيل فالدخول إليه مجانًا».

جمال الطبيعة والنظافة والأمان

وقالت سناء سليمان، ربة منزل، إنه تستمتع بالأجواء الطبيعية على الممشى من مياه وأشجار في ظل استقرار حالة الطقس: «بنحاول نخرج أولادنا هنا في الممشى، مكان نظيف وأمان لهم، حتى يستطيعوا استكمال دراستهم بشكل جيد باقي أيام الأسبوع».