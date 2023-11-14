إطلاق فعاليات المنبر الثابت من خلال تسع مساجد في السويس

أطلقت اليوم بعد صلاة العشاء في تسع مساجد بالسويس فعاليات برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف، بعدد من الفعاليات الدينية والدعوية في مختلف الأحياء بالمحافظة.

إطلاق فعاليات المنبر الثابت في محافظة السويس

وأعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، أنه جرى إقامة فعاليات المنبر الثابت من خلال إدارات أوقاف السويس وعتاقة وفيصل والأربعين بمحافظة السويس في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الاتقان سبيل الأمم المتحضرة في المنبر الثابت بالسويس.

ينطلق برنامج «المنبر الثابت» الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال شهر نوفمبر 2023م في محافظة السويس ضمن إطلاقه في جميع المحافظات، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء وقد كان الحديث اليوم الثلاثاء 14 /11/ 2023م ، عن موضوع: «الإتقان سبيل الأمم المتحضرة».