نتيجة قرعة الحج غدا في 4 محافظات.. الأماكن وخطوات الحصول عليها

تعلن غدا الأربعاء نتيجة قرعة الحج 2024 في 4 محافظات حيث سيجري اختيار الفائزين بالقرعة لهذا العام لينضموا لركب زوار بيت الله الحرام ببعثة الحج المصرية، وتعم الفرحة بمنازلهم وعائلاتهم، بينما ينتظر من لم يحالفة الحظ موعدة بالأعوام القادمة.

ومع إعلان نتيجة الحج بعدد من المحافظات يصبح مجموع المحافظات المعلنة حتى الآن 24 محافظة، بينما الخميس يستكمل محافظات مصر بـ3 محافظات هي سوهاج وجنوب سيناء وقنا.

قرعة الحج 2024 بالمحافظات

وتقدم «الوطن» عبر خدماتها المتعددة لمتابعيها أماكن قرعة الحج 2024 غدا الأربعاء في 4 محافظات هي أسيوط والسويس والبحر الأحمر والأقصر وفقا لمديريات الأمن، بكلا منها فضلا عن الأوراق المطلوبة للتقديم بقرعة الحج 2024 ورابط النتيجة ليتمكن المواطنون من الاستعلام عن نتيجة كلا منهم بالرقم القومي.

أماكن قرعة الحج غدا 2024

تعقد قرعة الحج غدا الأربعاء في:

- مديرية الأمن بمحافظة الأقصر

- مديرية الأمن بمحافظة أسيوط

- مديرية الأمن بمحافظة السويس

- مديرية الأمن بمحافظة البحر الأحمر

رابط قرعة الحج 2024 بالمحافظات

يمكن للمتقدمين لحج القرعة لهذا العام الأستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 إلكترونيا من هنا، بالإضافة إلى إعلانها مباشرة بالقرعة العلنية التي تجرى بمبنى كل مديرية في كل محافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024

ويتم الاستعلام إلكترونيا عن نتيجة قرعة الحج 2024 بالخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية بموقع وزارة الداخلية

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم للمتقدم.

- كتابة كود التحقق الظاهر على الشاشة.

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز.