خريطة قطع المياه عن 8 مراكز بالمنوفية غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، غسل المروقات وتطهير الخزانات لإجراء الصيانة الدورية لمحطات المياه غدا الأربعاء، في عدة قرى بـ8 مراكز تابعة لها، مما يترتب عليه قطع المياه بمناطق الغسيل وصيانة محطات المياه بالفترة الصباحية، لرفع كفاءة المحطات بالمنوفية، وتقديم جودة أفضل للمشتركين بالشركة.

أماكن قطع المياه غدا

وكشفت «مياه المنوفية»، أماكن قطع المياه غدا الأربعاء، وفقًا لخطة الصيانة الدورية كالتالي:

-مركز شبين الكوم، قطع المياه عن كفر البتانون وبخاتي.

-مركز الشهداء، انقطاع المياه عن قرية دنشواي.

-مركزبركة السبع، انقطاع المياه بقرى الحلامشة وهورين

-مركز تلا، انقطاع المياه عن قرى أبوعيشة وزنرة وبابل وكفر ربيع

-مركز الباجور، قطع المياه اليوم عن كفر الخضرة

-مركز قويسنا انقطاع المياه عن قرى كفر بهنس وميت الخضري وطه شبرا وأبهنس

-مركز أشمون، قطع المياه بقرى قورص وكفر الشرقية وطهواى

-مركز منوف انقطاع المياه عن قرى مشاة سلطان وتليا وبرهيم وجزئ

مواعيد قطع المياه غدا

كشفت شركة مياه المنوفية، مواعيد قطع المياه غدا الأربعاء بالأماكن المتأثرة بغسيل المروقات وتطهير الخزانات بخطة الصيانة الدورية بداية من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا لمدة 4 ساعات.

نصائح للمواطنين فترة قطع المياه

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عدة نصائح للمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه، اليوم الاثنين، منها توفير مصدر للمياه، خاصة أصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات.