أخبار غزة.. توقف 65 محطة لضخ المياه وتدمير 276 ألف وحدة سكنية

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن آخر تطورات الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ أكثر من 38 يومًا، حيث يعاني المدنيون من أزمات انقطاع المياه واختلاطها بالصرف الصحي والكهرباء، فضلا عن تدير المباني السكنية وارتفاع أعداد النازحين.

آخر تطورات الأوضاع في شمال قطاع غزة

وبحسب الإحصائيات فقد توقفت ما لا يقل عن 65 محطة لضخ مياه الصرف الصحي في مدينة غزة والمناطق الشمالية عن العمل، ما يشكل خطراً وشيكاً لفيضانات الصرف الصحي.

وتم تدمير أكثر من 53% «276 ألف وحدة سكنية تقريباً» في قطاع غزة، بينها أكثر من 54 ألف وحدة مدمرة كليا، و222 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئياً.

أعداد النازحين في قطاع غزة

واضطر ما يزيد عن 30 ألف شخص إلى الخروج من شمال وادي غزة باتجاه الجنوب عبر الممر الذي فتحته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 10 نوفمبر الجاري.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين المهجرين قسراً، سواء داخل الملاجئ أو أثناء تواجدهم على الطرق بحثاً عن الأمان في المنطقة الجنوبية من غزة.

ويقدر العدد التراكمي للنازحين قسراً منذ بداية الحرب في شمال قطاع غزة بأكثر من 1.6 مليون شخص، أي ما يعادل 70% من سكان قطاع غزة.

ويتواجد حوالي 160 ألف نازح قسري في 57 منشأة تابعة للأونروا في الشمال، ومع ذلك، لم تعد «الأونروا» قادرة على تقديم الخدمات في تلك المناطق وليس لديها معلومات دقيقة عن احتياجات الناس وظروفهم منذ التهجير القسري الإسرائيلي والإخلاء القسري لجميع العاملين في المجال الإنساني في 12 أكتوبر.

ويعاني 15% من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كافٍ لتلبية احتياجاتهم.

وحذرت وزارة الصحة من كارثة صحية عامة تلوح في الأفق في ظل النزوح الجماعي، واكتظاظ الملاجئ، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

ودعت الوزارة إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسماح بشكل عاجل بإدخال الإمدادات الإنسانية والصحية للقطاع وخاصة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المشافي، ودخول الفرق الطبية المتطوعة لمساندة الكوادر الصحية في علاج المرضى والجرحى، والسماح بخروج الجرحى للعلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية وغيرها، وإيقاف تهجير المواطنين من بيوتهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة.

اعتداءات على الضفة الغربية

أما في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، فبلغ عدد الشهداء منذ 7/10/2023 وحتى مساء اليوم الثلاثاء، 196 شهيداً، حيث استشهد فجر وصباح اليوم في طولكرم 7 مواطنين جراء اقتحام الاحتلال للمدينة، وجرح نحو 2700 مواطن منذ بدء العدوان.

ويمثل عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 43% من إجمالي الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية في عام 2023.