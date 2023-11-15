أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-11-2023.. الكيلو يسجل 62 جنيهًا

أعلنت الشعبة العامة للدواجن، ثبات أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الأسواق والمحلات، وسجلت سعر الدواجن البيضاء نحو 62 جنيهًا للكيلو في المزرعة مقارنة.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات

وبلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الأسواق والمحلات ما بين 70 إلى 73 جنيهًا للكيلو بحسب بورصة الدواجن والمزارع بينما سجلت الدواجن البلدي نحو 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن في المزرعة

تنشر «الوطن» أسعار الدواجن اليوم الأربعاء15-11-2023 في المزرعة وهي كالتالي:

- سعر الدواجن البيضاء 62 جنيهًا.

- سعر الفراخ الساسو 88 جنيهًا.

-وسجل سعر بياض أبيض أرضي 51 جنيهًا.

- وبلغ سعر بياض أحمر سلك 65 جنيهًا.

- سعر بياض أحمر أرضي 72 جنيهًا.

- سعر الدواجن البلدي 110 جنيهات.

- سعر أمهات بيضاء 60 جنيهًا.

- سعر بياض أبيض سلك 52 جنيهًا.