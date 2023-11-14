الأوقاف: انطلاق الجولة الثالثة للتصفيات الأولية للمسابقة الثقافية

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد انطلاق فعاليات الجولة الثالثة للتصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنها ستنطلق يوم الاثنين الموافق 20 / 11 / 2023م بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف بباب اللوق الساعة العاشرة صباحًا، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبث روح المنافسة في تحصيل العلم النافع بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية، وستكون فعاليات الجولة الثالثة للمسابقة الثقافية الكبرى بين المراكز التالية:

أولا: مركز الثقافة الإسلامية الاستقامة – بالجيزة، ويمثله:

1. شيماء أحمد محمد أحمد

2. هبة الله محمد مجدي محمد إسماعيل

3. أيمن حمدي طه خير الله

4. حلمي رشاد فهمي عمر

5. محمود محمد سيف عبد اللطيف

ثانيًا: مركز الثقافة الإسلامية – أسيوط ، ويمثله:

1. محروس محمد فراج

2. مصطفى محمد سيد محمد

3. محمد جمال موسى محمد

4. أمل إسماعيل محمد محمد

5. حسين أبو الحسن حسين

ثالثًا: مركز الثقافة الإسلامية – الزقازيق بالشرقية ، ويمثله:

1. محمد عبيد سالم هدية

2. حسن محمد علي أحمد

3. ندى أحمد الشافعي ضيف الله

4. الشيماء محمد لطفي محمد

5. علي فاروق علي محمد

رابعًا: مركز الثقافة الإسلامية– القليوبية، ويمثله:

1. سامي عبد المنعم حسن عبد اللطيف

2. يحيى قطب شريف محمدي

3. حسام فايز أمين عواد

4. مصطفى محمد مصطفى درويش

5. محمد كمال محمد السيد

وسيتم عمل قرعة علنية بين الفرق الأربعة، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية.