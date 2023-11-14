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نائب رئيس جامعة الأزهر: دعاة «الأوقاف» قادة على طريق الاعتدال والبناء

كتب:

رؤى ممدوح
03:14 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
انطلاق اللقاء الثقافي الثالث

انطلاق اللقاء الثقافي الثالث

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، إقامة اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمسجد البقلي بإدارة أوقاف غرب المدينة بمديرية أوقاف أسيوط.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف، بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

تفاصيل البرنامج الثقافي

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عبد المالك مصطفى، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف للوجه القبلي، الذي أكد أن دعاة «الأوقاف» قادة على طريق الاعتدال والبناء، وهم أصحاب رسالة قيمة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

كما حضر اللقاء الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والشيخ مختار عيسى دياب، مدير الإدارة العامة لشؤون الدعوة والبر والأوقاف، والشيخ أسامة عبد الفتاح محمود، مدير إدارة شئون الإدارات بمديرية أوقاف أسيوط، والشيخ محمد عبد اللطيف، مدير الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف أسيوط، والشيخ ناصر محمد السيد، مدير المتابعة بالمديرية، بحضور لفيف من الأئمة والواعظات.

النهوض بالخطاب الديني

وخلال اللقاء، أكد مدير مديرية أوقاف أسيوط، أن وزارة الأوقاف تعمل دائبة للنهوض بالخطاب الديني، ورفع المستوى الفكري والثقافي للأئمة والدعاة، في سبيل القيام الأمثل بالواجب الديني والوطني، ومواكبة تطورات الواقع المعاصر، مضيفًا أن الداعية الحق هو الذي يبذل وسعه في خدمة الوطن ونشر الأخلاق الفاضلة في المجتمع، مشددا على أن الدعوة إلى الله عز وجل، بالحكمة والموعظة الحسنة، هي السبيل الوحيد للنهوض بالمجتمع ورفعته.

وأشاد الدكتور محمد عبد المالك مصطفى، بجهود الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تجديد الخطاب الدعوي، وتطوير مستوى الأئمة، لافتا إلى أن «حاجة الوقت تحثهم على بذل المزيد من الجهد والوقت في سبيل النهوض بالمجتمع وأخلاقه النبيل، وتأكيد الواجب الوطني والديني بالحكمة والموعظة الحسنة»، مشددا على أهمية أن يتزود الدعاة بالعلوم الكونية والشرعية على حد سواء حتى يتمكنوا من أداء الرسالة على أكمل وجه وأتمه.

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بقلم رؤى ممدوح