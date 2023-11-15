مصر تقدم ملحمة تاريخية لإدخال المساعدات إلى غزة.. «كتف في كتف مع أشقائنا»

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح من الجانب الفلسطيني أكثر من مرة لإعاقة دخول المساعدات العاجلة التي وجهتها مصر للأشقاء في قطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاحتلال دمر المعبر أكثر من مرة والسلطات المصرية أعادت تمهيده

واستمر إجرام الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ كرر قصف الجانب الفلسطيني من المعبر، واستمرت مصر في جهودها لفتح المعبر ودخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

ووجهت مصر آلياتها لإصلاح ما تدمر من معبر رفح الفلسطيني ونجحت بالفعل في إدخال قوافل المساعدات الإغاثية، والتي تستمر في التوافد إلى سيناء حتى الآن؛ تمهيدًا لدخولها قطاع غزة.

لم تتوقف جهود مصر عند هذا الحد بل وصلت إلى ضغط مصر على الاحتلال الإسرائيلي لإجلاء المصابين من غزة وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

ورصدت الكاميرات المصرية، جهود القاهرة في تهيئة المعبر وتجهيزه لدخول المساعدات وإجلاء المصابين، وعدد من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية لدواعي إنسانية، مثل السيدتين اللتين تسلمهما الهلال الأحمر المصري من الفصائل الفلسطينية.

وتنقل وسائل الإعلام المصرية، لحظة بلحظة؛ استمرار توافد المساعدات الإنسانية على معبر رفح استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة؛ إذ قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة وكريمة وعدد من الجمعيات الأهلية ملحمة في تقديم المساعدات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء في غزة.