المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: قدمت اقتراحا لوقف تعويضات سعودية عن «11 سبتمبر»

قال المرشح الرئاسي، الدكتور عبد السند يمامة، إنّ القارئين لسيرته الذاتية والمحيطين به، يندهشون من تعدد المهام التي يقوم بها، مثل كتابة المؤلفات وإلقاء المحاضرات ومناقشة رسالة دكتوراه منذ أيام قليلة، لافتا إلى دوره القضائي، باعتباره المصري الوحيد الذي انضم إلى لجنة شكلها خادم الحرمين، بعد انهيار برجي التجارة العالمية في 11 سبتمبر 2001، أمام 15 مكتبًا أمريكيًا، طالبوا المملكة بتعويض 13 ترليون دولار.

اقتراح ساهم في الحصول على حكم لصالح السعودية

وأضاف «يمامة»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: «أنا كان ليا اقتراح بالدفاع الوقائي أمام القضاء الفرنسي، وحضرت ابتدائي واستئناف ونقض ووصلت لغاية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأخدنا حكم لمصلحتنا».