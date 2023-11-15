رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: قدمت اقتراحا لوقف تعويضات سعودية عن «11 سبتمبر»

كتب:

هاجر عمر
10:08 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة

المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة

قال المرشح الرئاسي، الدكتور عبد السند يمامة، إنّ القارئين لسيرته الذاتية والمحيطين به، يندهشون من تعدد المهام التي يقوم بها، مثل كتابة المؤلفات وإلقاء المحاضرات ومناقشة رسالة دكتوراه منذ أيام قليلة، لافتا إلى دوره القضائي، باعتباره المصري الوحيد الذي انضم إلى لجنة شكلها خادم الحرمين، بعد انهيار برجي التجارة العالمية في 11 سبتمبر 2001، أمام 15 مكتبًا أمريكيًا، طالبوا المملكة بتعويض 13 ترليون دولار.

اقتراح ساهم في الحصول على حكم لصالح السعودية

وأضاف «يمامة»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: «أنا كان ليا اقتراح بالدفاع الوقائي أمام القضاء الفرنسي، وحضرت ابتدائي واستئناف ونقض ووصلت لغاية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأخدنا حكم لمصلحتنا».

اقرأ المزيد:

آخر موعد لتنازل مرشح رئاسي يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل

فئات حكومية يحظر عليها دعم أي مرشح رئاسي.. تعرف عليها

«التجمع» يستنكر تزوير مرشح رئاسي محتمل للتأييدات: يخالف نزاهة الانتخابات

رئيس حزب الجيل: هناك مرشح رئاسي محتمل يرغب في إعادة الجماعة الإرهابية للمشهد السياسي

أستاذ قانون دستوري: تزوير تأييدات مرشح رئاسي محتمل جريمة مزدوجة

مستقبل وطن: تحرير أنصار مرشح رئاسي محتمل توكيلات مزورة يخل بالأمن العام

«الإصلاح والنهضة» يستنكر استعانة مرشح رئاسي محتمل بالجماعة الإرهابية
بقلم هاجر عمر