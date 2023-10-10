«الإصلاح والنهضة» يستنكر استعانة مرشح رئاسي محتمل بالجماعة الإرهابية

استنكر الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، استعانة أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، بالإخوان المسلمين ضمن حملته الانتخابية، فضلا عن تزوير توكيلات الترشح، وسعيه الحثيث لمغازلة الجماعة الإرهابية، وتهربه الدائم من انتقادها بشكل علني.

وأضاف «عبد العزيز» في بيان، أنه لا يستبعد أن يكون عقدت الكثير من اللقاءات بشكل مباشر أو غير مباشر بين المرشح المحتمل والجماعة الإرهابية.

«عبد العزيز» يدعو أنصار ومؤيدي المرشح الرئاسي المحتمل لمراجعة أنفسهم

ودعا «عبدالعزيز» أنصار ومؤيدي المرشح الرئاسي المحتمل إلى مراجعة أنفسهم، فليس من المنطقي أن يجري دعم مرشح يحاول أن يعطي قبلة الحياة لجماعة الإخوان المسلمين ويدها ملوثة بالدماء، مذكرًا كل من يدعم المرشح الرئاسي المحتمل، بأنه ضمنيًا يفتح المجال لعودة هذه الجماعة الإرهابية إلى المشهد السياسي المصري.

ضرورة تبرؤ المرشح الرئاسي المحتمل من جماعة الإخوان

وكرر رئيس حزب الإصلاح والنهضة ما دعا إليه سابقًا، من ضرورة تبرؤ المرشح الرئاسي المحتمل علانية من جماعة الإخوان، وإبداء موقف واضح بدلًا من إمساك العصا من المنتصف، ومحاولة إدعاء الموضوعية والحياد، الذي هو بمثابة الخيانة مع جماعة سعت في وقت سابق لتمزيق البلاد، ونفذت اغتيالات وأراقت الدماء، في محاولة بائسة منها لتبقى في سدة الحكم.