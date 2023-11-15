أسعار معرض السلع المخفضة في بني سويف عقب افتتاحه.. «كيلو السكر بـ27 جنيها»

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء الثلاثاء، معرض مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، الذي أقامته الوحدة المحلية، تحت إشراف مديرية التموين وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بالمحافظة في إطار تكليفات مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

تخفيضات تصل لـ25% على السلع الأساسية

وتضمن المعرض على كميات كبيرة من مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر، الأرز، الزيوت، المكرونة، المسلى، الشاي، منظفات صناعية، بأسعار تقل بنحو 25% عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

أسعار السلع بمعرض مبادرة خفض الأسعار في بني سويف

وجاءت أسعار السلع بمعرض مبادرة خفض الأسعار في مركز سمسطا بمحافظة بني سويف بتخفيضات تصل إلى 25 % كالتالي:

السكر: 27 جنيهًا

أرز مستورد: 20 جنيهًا

أرز مصري مكة: 25جنيهًا

سمن الهانم 3 كيلو: 155 جنيهًا

علبة تونة: 19 جنيهًا

علبة جبنة ثمن كيلو: 5. 5 جنيه

علبة جبنة دومتي: 17 جنيهًا

كيس مكرونة الملكة: 8.50 جنيه

زجاحة زيت سلايت: 50 جنيهًا

زجاجة زيت سلايت ذرة 3 لتر بـ160 جنيه.

علبة مرقة دجاج: 28 جنيه

سمن كريستال 3 كيلو: 160 جنيهًا

سمن كريستال 2 كيلو: 100 جنيه

سمن الهانم 3 كيلو: 155 جنيهًا

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إن المعرض، يأتي ضمن خطة يتم تنفيذها للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى المدن والقرى، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وتحت إشراف التموين، لتوفير السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين.