«مستقبل وطن» بالعريش يعقد مؤتمرا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

يستعد حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، لعقد مؤتمر جماهيري في وسط العريش، تأييدًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ودعمه لفترة رئاسية جديدة.

مؤتمر «مستقبل وطن» بالعريش

وقال سعيد زايد المتحدث الإعلامي لحزب مستقبل وطن، في بيان له، إنّ المؤتمر الحاشد سيُعقد بالقاعة الرئيسية الكبرى في المدينة الشبابية بوسط مدينة العريش، مضيفًا أنه جرى دعوة الأحزاب والكيانات السياسية الأخرى، لحضور المؤتمر الذي سيُعقد في الواحدة مساء اليوم.

بدوره أكد يسري جاسر، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، أنّ المؤتمر هو تعبير من الحزب قيادة وأعضاء وكوادر، عن الدعم المطلق لانتخاب رئيس الجمهورية، وتأكيدًا للبيان السابق الصادر من أمانة الحزب، التي تؤيد انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

لافتات داعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأضاف «جاسر»، أنّ «مستقبل وطن» من أوائل الأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها وتأييدها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى دعوة جميع الفئات العمرية والكيانات والأحزاب، والنواب، والجهات التنفيذية والشعبية ورجال الأعمال والتجار، لحضور المؤتمر الشعبي، اليوم.

الجدير بالذكر، أنّ حزب مستقبل وطن، نشر لافتات داعمة ومؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في ميادين وشوارع العريش.