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إجراء القرعة العلنية لتأجير 22 محلا تجاريا في سوق ناصر بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
02:18 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
سوق ناصر

سوق ناصر

برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أجرت محافظة سوهاج، القرعة العلنية لتأجير 22 محلًا تجاريًا في سوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة ثالثة والمخصصة لأنشطة «الأدوات الكهربائية وصيانتها، وبيع وصيانة المحمول، ومكتبة، ومستحضرات تجميل، وبيع وإصلاح أحذية، وحلواني، ومحمصة»، التي أقيمت في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

مراسم إجراء القرعة العلنية

وحضر مراسم إجراء القرعة، كل من اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط.

القرعة العلنية للمرحلتين الأولى والثانية

يذكر أنّ السوق الحضرية الجديدة بمدينة ناصر، تعد إحدى مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخلال الفترة الماضية، أجرت محافظة سوهاج، القرعة العلنية للمرحلتين الأولى والثانية، بعدد 75 محلًا تجاريًا لأنشطة متنوعة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع رؤية مصر 2030، والجمهورية الجديدة.

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