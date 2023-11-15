محافظة الغربية ترفع حالة الطوارئ بعد هطول أمطار غزيرة (صور)

تعرضت عدد من مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، إلى أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح، وانخفاض في درجات الحرارة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه من مجالس المدن والاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع مخلفات مياه الأمطار وتسهيل حركة المواطنين.

التواجد الميداني

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه أصدر تعليمات مشددة على رؤوساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية لمتابعة حالة الطقس السيء، والتواجد الميداني في الشوارع ورفع مخلفات الأمطار أولا بأول.

رفع حالة الطوارئ

وأوضح أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفعت حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى، للتعامل مع الطقس السيء وتعرض المحافظة إلى موجة من الأمطار.

وأشار إلى أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بمواجهة مياه الأمطار، وصيانة بالوعات مياه الصرف، وتجهيز المعدات، لافتًا إلى أن هناك تنسيق بين كافة الجهات المعنية للتعامل مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه تابع أعمال رفع مياه الأمطار مع رؤساء المدن والاحياء والمراكز والوحدات المحلية، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، واطمئن على أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع أولا بأول.