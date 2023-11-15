إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملات بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج اليوم، 3 حالات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ناحية بندر طهطا، كما جرى تنفيذ 4 حالات إزالة بناحية مجلس قروي شطورة، وحالة بمجلس قروي نزلة القاضي، وحالة بمجلس قروي الصفيحة، وحالة بمجلس قروي الصوامعة غرب، بإجمالي 10 حالات، على مساحة 8 قراريط و18 سهمًا تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة ضد المخالفين.

المشاركون في حملات الإزالة بسوهاج

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إنّ حملات الإزالة اليوم، شارك بها أشرف محمد محمود ومحمد ثروت نواب رئيس المدينة، ورؤساء المجالس القروية وسكرتيري القرى ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ومسؤول الإدارة الهندسية ومسؤولي العمليات والأزمات، والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بطهطا، وذلك بالتنسيق مع مقاول الهدم ومعدات الوحدات المحلية لمركز ومدينة طهطا.

التصدي لمخالفات البناء بسوهاج

وشدد عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفي كل الأوقات ومهما كانت الظروف، للحفاظ على الأراضي الزراعية.