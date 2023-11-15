ضبط 62 مخالفة متنوعة في حملات تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 62 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشديد الرقابة على المخابز والأسواق

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 62 مخالفة تموينية متنوعة

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنّ الحملات أسفرت عن تحرير 62 مخالفة تموينية، منها 57 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين «إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود سجلات»، و5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين «عدم الإعلان عن الأسعار - سلع مجهولة المصدر – بدون ترخيص».