نقابة العاملين بالزراعة في المنصورة تنظم مؤتمرا لدعم السيسي للرئاسة

نظمت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية داخل ديوان المديرية.

تنظيم مؤتمر داعم للسيسي في زراعة الدقهلية

وقال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، لـ«الوطن» إن الهدف من تنظيم المؤتمر بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي هو دعم ومساندة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الفترة المقبلة، ونوعًا من التوعية ونصر الثقافة بين المزارعين والفلاحين تحديدا على أهمية التصويت وأن صوت المزارع مهم جدا وهو حق من حقوقه الدستورية.

وأضاف «سالم» أنه كان هناك تفاعلًا كبيرًا بين المواطنين وبدأوا بترديد كلمات وطنية وداعمة للرئيس السيسي ورافعين صورته في المكان قائلين: «إحنا معاك يا سيسي، بنحبك ياريس وتحيا مصر» وغيرها من الكلمات الداعمة للمرشح الرئاسي.

الزراعة شهدت طفرة كبيرة في عهد السيسي

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية: «هذا الرجل قدم الكثيرللمواطنين، وشهدت الزراعة طفرة كبيرة وتطورات لم نشهدها من قبل منذ سنوات عديدة أنفق المليارات من أجل النهوض بالزراعة ليس في الدقهلية فقط، وقدم يد العون والمساعدة للمزارعين وسهل عليهم كل إجراءات الزراعة واهتم بالمحاصيل الاستراتجية مثل القمح والقطن والبطاطس والبنجر لأول مرة منذ سنوات نشهد أن محصول القطن يصل إلى أرقام كبيرة ويكسر الأرقام القياسية في المزادات لبيع القطن والفلاح يحصل على عائد كبير».

وأردف: «كل ذلك حصل في عهد الرئيس السيسي ومازالت الإنجازات تتوالى، لذلك سندعمه عن قناعة ليكمل المسيرة وتنمية البلاد والنهوض بالزراعة».