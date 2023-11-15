«الأرصاد الجوية»: سقوط أمطار اليوم على السواحل والدلتا وتمتد للقاهرة

أشارت آخر إصدارات لصور الأقمار الصناعية، إلى أماكن سقوط الأمطار اليوم، على القاهرة الكبرى والمحافظات، نظرًا لاستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من المناطق، بدءًا من السواحل وحتى وسط الدلتا.

سقوط أمطار اليوم على المحافظات

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار سقوط الأمطار اليوم في محافظات شمال البلاد، لكن بحدة وكميات أقل من الأيام الماضية، وذلك بدءًا من السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال وجنوب الوجه البحري، وتمتد مع تقدم ساعات النهار، لتصل إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى ووسط وسيناء وجنوب جبال البحر الأحمر.

كما كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة الخميس 16 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 17 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.