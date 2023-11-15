ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح القطاع العام

أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادرت 16 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (WADI SAFAGA) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح القطاع العام.

استقبال ناقلات القمح

وأضافت هيئة ميناء دمياط، أن ذلك يأتي تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12425 طنا تشمل 5258 طن يوريا و1417 طن رمل و3300 طن ملح و2450 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49333 طن تشمل 9464 طن خردة و1793 طن حديد و8385 طن سكر و2570 طن فول صويا و2043 طن خشب زان و6703 طن قمح و9540 طن ذرة و6000 طن فول و2835 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1075 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109 حاويات مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5238 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77709 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 402230 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2372 طن قمح متجهة إلى صوامع بني سويف وكوم أبو راضي، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5653 شاحنة.