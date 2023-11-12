رمضان عبدالمعز: هناك آيات في القرآن الكريم بردا وسلاما على المظلومين

قال الداعية رمضان عبدالمعز، أنه برغم من المشكلات العديدة التي نواجهها، لكن ثقتنا بالله كبيرة جدًا، إذ قال الله عز وجل في سورة «الشرح»، الآية رقم «5»: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»، وقال في «سورة الطلاق» «الآية 7»: «سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا»، وفي الآية «9» بسورة «الطلاق» قال: «فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا».

وأضاف «عبدالمعز» في برنامج «لعلهم يفقهون» على شاشة «dmc»، أن الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم لكن لا يهمله، ويملي له ولكن سيأتي يوم وينال عقابه.

«عبدالمعز»: هناك آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن الظالم والمظلوم

وتابع «عبدالمعز»، أن هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم، تتحدث عن الظالم والمظلوم، وتكون بمثابة برد وسلام، إذ قال الله عز وجل في القرآن الكريم، سورة «إبراهيم» الآية «42»، « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ»، إشارة إلى أن الظالم سينال عقابه.