«تعليم الفيوم» تطلق مبادرة «في حب مصر» لبث روح الوطنية في قلوب التلاميذ

أطلقت الشؤون التنفيذية بالاشتراك مع التربية الفنية بإدارة شرق الفيوم، تحت إشراف وحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مبادرة «في حب مصر» التعليمية، في مختلف مدارس الإدارة بمشاركة جميع الطلاب، في مقر نقابة المعلمين بالفيوم، إذ تنافس الطلاب على رسم علم مصر بأشكال مختلفة ومتعددة، مستخدمين خامات من البيئة وألوان ولوحات مميزة، لإظهار علم مصر في أبهى صورة.

جاء ذلك بحضور هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، ومصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومسؤولي ومشرفي التربية الفنية والشؤون التنفيذية والعلاقات العامة بشرق الفيوم التعليمية.

فقرات غنائية في حب مصر

وشهد انطلاق مبادرة «في حب مصر» بتعليم الفيوم، تقديم عدد من الفقرات الغنائية للطلاب الموهوبين، الذين أطربوا الحضور بعدد من الأغاني الوطنية الشهيرة، فضلًا عن رسم اللوحات التي كان بينها قبة الصخرة مزينة بعلم مصر، في إشارة واضحة من الطلاب إلى دور مصر البارز في حل الأزمة الفلسطينية، والوقوف إلى جانب أهالي غزة.

وجذبت تلميذة، أنظار الحضور، بارتدائها فستان أبيض، وتاج يزينه علم مصر، في إشارة منها إلى الحدث الديمقراطي الذي تشهده مصر في شهر ديسمبر المقبل، بانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024.

بث روح الانتماء في نفوس الطلاب

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أهمية بث روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس التلاميذ والطلاب منذ الصغر، لذلك تم تركهم يرسمون علم مصر كما يرون ويفكرون، بأشكال متعددة، مع الاهتمام بأداء تحية العلم ورمز الدولة المصرية في طابور المدرسة بصورة يومية.

من جهتها، أشادت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، بمعرض ومبادرة في حب مصر، وظهور شرق الفيوم التعليمية بهذا المظهر المُشرف، فضلًا عن الصورة المضيئة بعلم مصر، كما قدمت رسالة شكر وتقدير، لفريق العمل المشرف على المبادرة، وجميع المدارس المشاركة في المبادرة، ونقابة المعلمين برئاسة عيسى عثمان نقيب معلمي الفيوم، على استضافتها للمبادرة.