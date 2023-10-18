إسبانيا تعلن تقديم 4 ملايين يورو إضافية كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

تعهد خوسيه مانويل، القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني بمقدار 4 ملايين يورو، لتصل إلى 21 مليونا خلال هذا العام، حسبما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، قال في مؤتمر صحفي أمس، إن بلاده ستزيد مساعداتها الإنسانية لقطاع غزة بحزمة قيمتها مليون يورو (1.06 مليون دولار)، وأنها مُستعدة لإرسال المزيد، وأنه يجب أن تصل المساعدات إلى السكان المدنيين في غزة، وإسبانيا مستعدة وعازمة على المشاركة، لافتا إلى أن حزمًا إضافية ستأتي، لأن كل شيء يشير إلى الحاجة للمزيد من المساعدات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.