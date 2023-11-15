رئيس الوزراء الفلسطيني: نقترب من تحقيق الحرية والاستقلال

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إن الشعب الفلسطيني يواصل نضاله المشروع من أجل تجسيد السيادة للدولة المستقلة وتحويلها لواقع على الأرض، مضيفا أنه رغم حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال فالشعب الفلسطيني يزداد يقينا وإيمانا بحتمية انتصار الوطن على الاحتلال، وأن الدماء لن تذهب هدرا.

أشتيه: نقترب من بلوغ الحرية والاستقلال

وأضاف رئيس الوزراء، في بيان بمناسبة حلول الذكرى الـ35 لإعلان الاستقلال، إن الـ140 دولة المعترفة بحق فلسطين في الحرية، والـ120دولة التي صوتت لصالح الحقوق الفلسطينية الوطنية، هي تعبير عن انحسار رواية المحتل، أمام الحق، مشيرا إلى الاقتراب من بلوغ الحرية والاستقلال، وزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، واقعا على الأرض بعاصمتها القدس.

وأكد «أشتيه»، أن غزة جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، مضيفا مواصلتهم بالاضطلاع في مسؤولياتهم تجاه غزة، الذي لم نغادره، مؤكدا مواصلة تقديم الخدمات الحيوية من الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والبلديات، والحكم المحلي، والتنمية الاجتماعية، ومشاريع تحلية المياه، والصرف الصحي، وإعادة الإعمار.