سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 16-11-2023

حافظ سعر اليورو اليوم الخميس 16-11-2023 على استقراره في البنوك، حيث سجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري 32.94 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل 33.05 جنيه، وفق ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر اليورو اليوم الخميس 16-11-2023 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 32.92 جنيه للشراء و38.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- كما يسجل سعر اليورو اليوم الخميس داخل بنك مصر 33.13 جنيه بيعا و32.97 جنيه شراء.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- فيما وصل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري إلي 32.94 جنيه للشراء و33.05 جنيه للبيع.

سعر الیورو الیوم في البنك التجاري الدولي CIB

- وبالنسبة لسعر اليورو اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك التجاري الدولي CIB يبلغ 32.75 جنيه شراء و32.75 جنيه بيعا.