أسعار الدواجن البيضاء تسجل أدنى مستوى منذ شهر كامل

واصلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضها المستمر حتى سجلت نحو 61 جنيهًا للكيلو في المزرعة مقارنة بما كانت عليه خلال شهر كامل فكانت تتراوح ما بين 64 إلى 66 جنيهًا، وذلك وفقًا لبورصة الدواجن.

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء أدنى مستوى لها منذ تطبيق مبادرة الحكومة لخفض الأسعار التي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي وتسمتر 3 أشهر.

سبب انخفاض الدواجن

يقول الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي إن أجهزة الدولة نجحت في ضبط أسعار عدد كبير من السلع الغذائية ومن بينها الدواجن إذ شملت المبادرة تخفيض أسعار الدواجن البيضاء والبلدي ومشتملاتها بنسبة 15%، وتم تحديد أسعار الدواجن البيضاء في مبادرة الحكومة بـ65 جنيهًا بالنسبة للدواجن البيضاء.

وأضاف البنا لـ«الوطن» أن التجار ومربي الدواجن التزموا بتسعيرة الحكومة في المبادرة وعندما زادت الأعلاف وتم توفيرها بشكل كبير فإن أسعار الدواجن انخفضت أيضًا أقل من أسعار المبادرة حتى وصلت إلى 61 جنيهًا في الكيلو.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات

وبلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الأسواق والمحلات ما بين 69 إلى 72 جنيهًا للكيلو بحسب بورصة الدواجن والمزارع بينما سجلت الدواجن البلدي نحو 109 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن في المزرعة

ترصد «الوطن» أسعار الدواجن اليوم الأربعاء15-11-2023 في المزرعة:

- سعر الدواجن البيضاء 61 جنيهًا.

- سعر الفراخ الساسو 87 جنيهًا.

- سجل سعر بياض أبيض أرضي 50 جنيهًا.

- بلغ سعر بياض أحمر سلك 64 جنيهًا.

- سعر بياض أحمر أرضي 71 جنيهًا.

- سعر الدواجن البلدي 1090 جنيهات.

- سعر أمهات بيضاء 60 جنيهًا.

- سعر بياض أبيض سلك 51 جنيهًا.