جهاز تنمية المشروعات: نعمل على توفير فرص استثمارية بمنطقة شرق بورسعيد

أكد رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دور الجهاز هو إتاحة خدمات بشكل كفء وعادل للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية.

واشار إلى أن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية: «نعمل على توفير فرص استثمارية بمنطقة شرق بور سعيد وفقاً لبروتوكول مع شركة شرق بورسعيد، ومن بينها صناعات السكة الحديد، ومعظم استثماراتها تعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنمية جزء من سيناء، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

تسويق الخدمات بالمنطقة الصناعية

وأضاف أن الجهاز يبحث احتياجات شركة شرق بور سعيد لتسويق الخدمات بالمنطقة الصناعية، لتنمية الصناعات القائمة أو الجديدة.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان «فرص الاستثمار في قطاع النقل»، خلال فاعليات اليوم الثالث لمعرض النقل الذكي.

من جانبه أكد المهندس كريم سامي سعد، رئيس شركة تطوير شرق ميناء بورسعيد، أن مصر تتحول لقاعدة لصناعات السكة الحديد شرق بورسعيد، ما يثبت ثقة الدولة في قطاعها الخاص.

منطقة صعبة من حيث طبيعة الأرض

وأضاف أن مشروع شرق بورسعيد يعد فرصه وتحدي، حيث أنفقت الدولة الكثير من المال للاستفاد من موقع المنطقة الاستراتيجي، رغم صعوبة المنطقة من حيث الأرض، كونها لم تشهد تنمية صناعية من قبل.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لأن يكون الميناء والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد منافسة، وقيمة مضافة في البحر المتوسط.