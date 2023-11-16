ضبط 300 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تنفيذ المديرية، حملات تموينية، تمكنت خلالها من ضبط ما يزيد عن 300 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز، وجرى تحرير محاضر بها على مدار الأسبوع.

حملات تموينية بالدقهلية

وأوضح أنّ الحملات التموينية، جاءت بناءً على تعليمات وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمخابز بالدقهلية.

وأضاف أنه جرى تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات المختلفة، بالمرور على الأسواق والمخابز منها تمى الأمديد، دكرنس، مركز المنصورة، نبروه، منية النصر.

تقديم الشكاوى لمديرية التموين بالدقهلية

وأكدت المديرية، أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بهم لمديرية التموين بالدقهلية، من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو الخط الساخن 16528 أو تطبيق «في خدمتك» على Google Play، لمستخدمي هواتف الأندرويد، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 مساءً.