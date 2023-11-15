«الساحل» يفوز على «المزينة» في قبل نهائي دوري مراكز شباب جنوب سيناء

تنافس فريق مركز شباب الساحل، وفريق مركز شباب المزينة، اليوم الأربعاء، على ملعب مركز شباب سانت كاترين، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بمحافظة جنوب سيناء، وجاءت المنافسات برعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء وتوجيهات محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

منافسة قوية بين الفريقين والساحل يتفوق بركلات الترجيح

وبدأت المباراة وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة وهيئة الإسعاف، وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، وأسفرت عن فوز فريق الساحل على فريق مركز شباب المزينة بركلات الترجيح.

نشر ثقافة ممارسة الرياضة

يذكر أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم، أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزاره الشباب والرياضة، على مدار 10 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة ممارسة الرياضة فضلًا عن دوره في اكتشاف الموهوبين، حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.