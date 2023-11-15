زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإقالة نتنياهو فوراً

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء، بأن زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، طلب إقالة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فوراً، رغم استمرار العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ40 على التوالي.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» إن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، صرح بأنه يجب إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم المعارك في قطاع غزة.

ونقلت «القاهرة الإخبارية»، في وقت سابق، عن مسؤول أردني قوله إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت إلى استهداف المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، لإصرار الأردن على مواصلة تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين.

وأشارت نقلاً عن وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال يطلق قنابل الفسفور في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد كشفت في بيان منذ قليل، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11517 شهيداً، والجرحى إلى نحو 32 ألف جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية،7 أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مساء اليوم الأربعاء.