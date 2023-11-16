أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، أن الصين والولايات المتحدة تتفقان على استئناف الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى.

بايدن: يمكن للولايات المتحدة العمل مع بكين على قضايا الذكاء الاصطناعي

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد لنظيره الصيني شي جين بينج، في وقت سابق أمس أهمية اللقاءات فيما بينهما كونها مثمرة ومفيدة، مشيرا إلى أنه يمكن للولايات المتحدة العمل مع بكين على قضايا الذكاء الاصطناعي.

يجب ضمان عدم تحول المنافسة بين البلدين إلى صراع

أضاف «بايدن»، وفقا لخير عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» أمس، أنه يجب ضمان عدم تحول المنافسة بين البلدين إلى صراع، مؤكدا على العمل سويا من أجل مواجهة تحديات المناخ، لافتا إلى أنه لا بديل عن اللقاءات المباشرة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته أن تتدخل الصين مع إيران لتجنب ما وصفه بـ«الإجراءات الاستفزازية» بالشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، ضرورة الارتقاء فيما بينهما فوق كل الخلافات، مشددا على أنها يتحملان مسؤولية كبيرة أمام العالم والتاريخ.