كيف تربح أكثر من 3000 جنيه شهريا من شهادة استثمار مدتها عام؟.. إليك التفاصيل

يقدم البنك الأهلي المصري عددا كبيرا من الشهادات الادخارية، بمدد مختلفة ودورية صرف متنوعة وعوائد مرتفعة، من بينهم شهادة استثمار ب، التي تميزت بمدتها القليلة، وهو ما يرغب فيه عدد كبير من العملاء.

كيف تربح 3 آلاف جنيه شهريًا من شهادة؟

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023، فإنّ عائد شهادة الاستثمار ب، هو 11.50% لمدة العام ودورية الصرف شهريًا، إذ إنّ صاحب المبلغ 350 ألف جنيه، يكون إجمالي العائد للعام 40 ألفًا و250 جنيه ، أي شهريًا بنحو 3354 جنيهًا، وهو ما يعتبر دخلا مناسبا للبعض في مدة قليلة أي يمكنه فيما بعد استغلال رصيده في استثمار آخر، أو تجديد الشهادة وفقًا لرغبته.

مميزات شهادة استثمار ب

ويتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع وفقًا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض، كما تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء بحسب القيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

ويمكن صرف عائد شهادة الاستثمار ب في البنك الأهلي من خلال ماكينات الصراف الآلى في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.