«الضرائب» تنظم ندوات للتوعية بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور

تستمر مصلحة الضرائب المصرية في جهودها لتوعية المجتمع الضريبي عن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، من خلال تنظيم ندوات التوعية الضريبية عن المنظومة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، ومن خلال الندوات التي تنظمها المصلحة أون لاين يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

ويأتي ذلك في إطار جهود المصلحة لنشر الوعي الضريبي بين مختلف فئات المجتمع، وتعريفهم بمزايا المنظومة الجديدة، وأهمها «توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات على مستوى الجمهورية بمختلف القطاعات، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة والمختلفة، وسهولة استخدام المنظومة وسرعة الإنجاز».

وخلال هذه الندوات، قدّم نخبة من المختصين بالمصلحة شرحا وافيا عن آليات العمل في منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وإجراءات الانضمام إليها.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّ تاريخ إلزام المرحلة الرابعة «الفرعية الأولى» من منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات منذ 15 أكتوبر 2023، وأنّ تاريخ إلزام المرحلة الرابعة (الفرعية الثانية) من المنظومة اعتبارا من 15 ديسمبر 2023.

وأوضح المحاضرون أنّه يفضل إدخال الإقرارات الضريبية مجددا عن الفترة السابقة للانضمام للمنظومة، لأن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تقوم بحساب الضريبة بشكل مجمع عن طريق إعادة حساب الضريبة عند تقديم كل صرفية عن المدة من بداية الفترة الضريبية حتى تاريخ الصرفية وتحويل الوعاء إلى وعاء سنوي، وحساب الضريبة ومطالبة جهة الأعمال بقيمة الفرق بين ضريبة الفترة المقدمة وضريبة الفترة السابقة المحسوبة حتى الصرفية السابقة مباشرة.

وبيّن المحاضرون أنّ المعاملات الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة كانت 4 معاملات ضريبية وأصبحت على منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات 8 معاملات ضريبية، وهي المعاملة الضريبية للعمالة الدائمة، المعاملة الضريبية للعمالة التي تحاسب بضريبة قطعية 10%، والمعاملة الضريبية للعمالة المنتدبة أو المعارة نموذج 3 مرتبات، والمعاملة الضريبية لذوي الإحتياجات الخاصة، والمعاملة الضريبية لذوي الأمراض المزمنة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259، والمعاملة الضريبية للمناطق الاقتصادية ضريبة قطعية 5%، والمعاملة الضريبية لذوي الهمم في المناطق الاقتصادية، والإدخال اليدوي.

وتدعو مصلحة الضرائب جميع الممولين وأصحاب الأعمال إلى الإلتزام بأحكام منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك للاستفادة من مزايا المنظومة الجديدة، وضمان التزامهم بالقانون.