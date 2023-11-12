تداول 38 سفينة بضائع وحاويات في ميناء دمياط البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، بينما غادر 17 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26657 طنا تشمل 9225 طن يوريا و4672 طن رمل، و2045 طن علف بنجر، و4711 طن ملح، و6004 أطنان بضائع متنوعة.

8050 طن قمح

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34083 طن تشمل 7074 طن خردة و8634 طن حديد و1101 طن خشب زان و8050 طن قمح، و987 طن بذرة كتان و8237 طن أبلاكاش.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 658 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 394 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4586 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74744 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 412511 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2590 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا والفيوم، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4312 شاحنة.