ميناء دمياط: مغادرة قطارين بحمولة 2336 طن قمح إلى إمبابة وكوم أبو راضي

شهد ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، نشاطًا ملحوظًا في حركة الواردات والصادرات، إذ غادر قطاران بحمولة إجمالية 2336 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وكوم أبو راضي.

استقبل الميناء 8 سفن، بينما غادرت 6 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة.

وبذلك، يواصل ميناء دمياط أداء دوره الحيوي في حركة التجارة الخارجية، ودعم الاقتصاد المصري.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19261 طنًا، تشمل 2800 طن يوريا، و8521 طن رمل، و2183 طن ملح، و400 طن مولاس، و5357 طن بضائع متنوعة.

كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77301 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 408175 طنًا.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52396 طنًا، تشمل 13974 طن خردة، و9307 أطنان حديد، و5000 طن سكر، و588 طن عدس، و928 طن بذرة كتان، و1345 طن خشب زان، و11471 طن قمح، و8 آلاف طن ذرة، و1783 طن أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 616 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 77 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5721 حاوية مكافئة.