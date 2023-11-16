إزالة 106 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، إزالة 106 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، بقرى ومدن المحافظة، ضمن حملة إزالات مكبرة، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

متابعة المتغيرات المكانية

وشدد محافظ بني سويف على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

جهود مكثفة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية في بني سويف

وتشن محافظة بني سويف من خلال الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، حملات يومية لتنفيذ إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة كافة صور البناء المخالف داخل الحيز العمراني، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في المحافظة.