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«أونروا»: توقف 76 بئر مياه و15 محطة صرف صحي في غزة

كتب:

مريم جاد
02:34 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
وكالة الأممم المتحدة «أونروا»

وكالة الأممم المتحدة «أونروا»

أعلنت وكالة الأممم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» توقف 76 بئر مياه ومحطتي مياه شرب و15 محطة لضخ مياه الصرف عن العمل في غزة بسبب نفاد الوقود، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». 

وأفادت وكالة «أونروا»؛ بمقتل أحد موظفيها بغارة إسرائيلية ليرتفع الإجمالى إلى 103.

منظمة الصحة العالمية

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول منظمة الصحة العالمية  بأنّهم يبحثون سبل إخلاء مستشفى الشفاء في غزة لكن الخيارات محدودة، مشيرا إلى أنّ الهلال الأحمر قام بإبلاغهم بأنه ليس لديه ما يكفي من الوقود لسيارات الإسعاف.

 

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بقلم مريم جاد