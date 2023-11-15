حماة الوطن: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الأنسب لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، في بيان له، إن حزب حماة الوطن يرى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو الشخصية الأنسب لقيادة البلاد في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة، كونه قيادة واعية وقادر على حفظ الأمن القومي للبلاد، فضلًا عن استكمال خطط التنمية بربوع الجمهورية.

الدولة المصرية بحاجة لقيادة واعية رشيدة

ودعا العطيفي، المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي بانتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من أجل استكمال مشوار البناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بحاجة لقيادة واعية رشيدة من أجل إدارة الملفات الخارجية بحكمة، وهو ما تقوم به القيادة السياسية من أجل حماية الدولة المصرية من أية مخططات خارجية، وآخرها المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين لسيناء والاستيلاء عليها لصالح تمكينهم من الأراضي المقدسة بفلسطين.

حقوق الأشقاء في فلسطين

وأضاف العطيفي، أن دور مصر بات واضحا من أجل الحفاظ على حقوق الأشقاء في فلسطين، وهو الدور الذي تلعبه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة لتعاد مكانتها الإقليمية بفضل القيادة السياسية.