رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حماة الوطن: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الأنسب لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة

كتب:

محمد أيمن سالم
02:50 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، في بيان له، إن حزب حماة الوطن يرى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو الشخصية الأنسب لقيادة البلاد في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة، كونه قيادة واعية وقادر على حفظ الأمن القومي للبلاد، فضلًا عن استكمال خطط التنمية بربوع الجمهورية.

الدولة المصرية بحاجة لقيادة واعية رشيدة

ودعا العطيفي، المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي بانتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من أجل استكمال مشوار البناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بحاجة لقيادة واعية رشيدة من أجل إدارة الملفات الخارجية بحكمة، وهو ما تقوم به القيادة السياسية من أجل حماية الدولة المصرية من أية مخططات خارجية، وآخرها المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين لسيناء والاستيلاء عليها لصالح تمكينهم من الأراضي المقدسة بفلسطين.

حقوق الأشقاء في فلسطين

وأضاف العطيفي، أن دور مصر بات واضحا من أجل الحفاظ على حقوق الأشقاء في فلسطين، وهو الدور الذي تلعبه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة لتعاد مكانتها الإقليمية بفضل القيادة السياسية.

 

اقرأ المزيد:

«إكسترا نيوز» تشيد بتقرير «الوطن» عن انتهاكات إسرائيل بحق نساء وأطفال فلسطين

عضو بـ«الشيوخ»: «المتحدة» خاضت معركة لتنمية وعي الأجيال الجديدة بقضية فلسطين

وزير الصحة التركي: الدول الإسلامية تنزف بسبب أحداث غزة.. وننسق مع مصر لدعم فلسطين

سفير فلسطين بالقاهرة في ضيافة «رانيا هاشم» على قناة «الحياة» الجمعة المقبل

وسيم السيسي: التوراة تثبت عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين
بقلم محمد أيمن سالم