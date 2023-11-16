انطلاق مشروع انتقاء المواهب الرياضية بملعب الاستاد والصالة المغطاة في السويس

انطلق مشروع انتقاء المواهب الرياضية تحت رعاية إحدى الجهات الهامة، على ملاعب استاد السويس الرياضي والصالة المغطاة، بناء على توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودعم اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس.

مشروع انتقاء المواهب مشروع واعد

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع انتقاء اللاعبين بالسويس الذي ترعاه هيئة من هيئات الدولة وتقوم بالتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة وكلية التربية الرياضية جامعة السويس مشروع واعد ومنتظر أنه يكون نواه وتفريخ للمواهب في مختلف الألعاب.

وتابع «الشيمي»، أن الانتقاء الرياضي للمواهب هو عملية اختيار أفضل اللاعبين من بين اللاعبين الصغار ممن يتمتعون باستعدادات وقدرات خاصة تتفق مع متطلبات نوع النشاط الرياضي، وهي عملية مستمرة يتم من خلالها المفاضلة بين اللاعبين واللاعبات طبقاً لمحددات معينة وهذا يعنى اختيار أفضل اللاعبين الموهوبين لممارسة نوع النشاط الذى يتلائم مع استعداداتهم وقدراتهم المختلفة، وتهدف عملية انتقاء المواهب في المجال الرياضي إلى محاولة اختيار أفضل العناصر بغرض الوصول إلى أعلى مستويات من الأداء البدني.

اختيار 500 من طلاب المدارس بالمشروع

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه جرى خلال المشروع اختيار 500 طالب من طلاب المدارس في المرحلة الابتدائية بمعرفة مديرية التربية والتعليم ثم تم توقيع الكشف الطبي على الطلاب بمعرفة مديرية الصحة بالسويس، وإجراء مجموعة من الاختبارات الرياضية المهارية للطلاب لتقسيم الطلاب على حسب البينة الرياضية لكلا منهم إلى الاشتراك في الألعاب المختلفة، بمعرفة كلية التربية الرياضية جامعة السويس وإدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة.