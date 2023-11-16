«وفا»: إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أصيب، 3 أطفال برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس، مساء اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن أحمد جبريل مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 3 أطفال أصيبوا برصاص الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة بيتا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على طفل يبلغ من العمر 12 عاما داخل مستشفى الشفاء

وفي سياق متصل أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على طفل يبلغ من العمر 12 عاما وأصابته برصاصتين في قدمه لانتقاله من قسم لآخر داخل مستشفى الشفاء بعدما أمرت بعدم التحرك داخل المستشفى.

وأكد الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفي الشفاء الطبي في مدينة غزة، وفاة 3 أطفال من حديثي الولادة في المستشفى، بعد نفاد الوقود وانقطاع الاتصالات وفق ما نقل تلفزيون «فلسطين» مساء اليوم الخميس.

ارتفاع عدد الشهداء لـ11660 شهيدا والمصابين لـ32 ألفا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 11660 شهيد، ونحو 32 ألف مصاب، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، حتى 15 نوفمبر، إلى 11470 شهيدا، منهم 4707 أطفال، و3155 امرأة، و686 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 29 ألف مصاب.