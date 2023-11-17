«معلومات الوزراء» ينشر مقالا عن انعكاسات الحروب على تفاقم حدة التهديدات المناخية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مقال نشره موقع «أوراسيا ريفيو» يقول إنّ الحروب التي يشهدها العالم في الوقت الحالى تعمل على تحويل الاهتمام السياسي والموارد الاقتصادية بعيدًا عن جهود مكافحة التغيرات المناخية.

تشتيت انتباه العالم بعيدًا عن جهود مكافحة تغير المناخ

كما استشهد المقال بالأزمة الأوكرانية التي أدت إلى تشتيت انتباه العالم بعيدًا عن جهود مكافحة تغير المناخ، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، انعكاسات الحروب على تفاقم حدة التهديدات المناخية.

وأشار مقال نشره موقع أوراسيا ريفيو إلى ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الحروب والصراعات، موضحًا بيعة العلاقة المعقدة بين الحروب والتغيرات المناخية.

أبرز النقاط التي تناولها المقال

- تعمل الحروب على تحويل الاهتمام السياسي والموارد الاقتصادية بعيدًا عن جهود مكافحة التغيرات المناخية.

- مثلما أدت الأزمة الأوكرانية إلى تشتيت انتباه العالم بعيدا عن جهود مكافحة التغيرات المناخية، فإن حرب غزة يمكن أن تسفر عن نتائج مماثلة.

- أعلن البنك الدولي احتمالية أن يؤدي الصراع الراهن بين حماس وإسرائيل إلى اضطرابات في أسعار السلع الغذائية.

- الحروب تفضي إلى تدمير البنية التحتية، كما تؤدي إلى تزايد تدفق موجات اللاجئين ما يزيد الضغط على موارد الدول المحدودة، ويحد من قدرتها على مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.